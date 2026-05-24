समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के कंधे पर सिर रख फूट-फूट कर रोईं आदित्य की दादी, देखें पूरा वीडियो

जानकारी के मुताबिक, 21 साल के आदित्य खटाना इस्सोपुर गांव स्थित काबज सिंह आईटीआई कॉलेज में पिछले करीब 3 वर्षों से सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर रहा था। 10 मई की सुबह उसका शव कॉलेज से लगभग 100 मीटर दूर खेत में खून से लथपथ हालत में मिला था। शव पर धारदार हथियार से कई गहरे वार किए गए थे। आंख के पास भी गंभीर चोट के निशान पाए गए थे। घटना सामने आते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी।