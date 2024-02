ज्ञानवापी के बाद अब इस कुएं से निकली देवी-देवताओं की खंडित मूर्तियां, ASI की टीम करेगी जांच

सहारनपुरPublished: Feb 16, 2024 05:59:15 pm Submitted by: Aniket Gupta

Broken Statues Found in Well: सहारनपुर का एक कुआं चर्चा में आ गया है, जिसमें से खुदाई के दौरान हिन्दु देवी-देवताओं की खंडित मूर्तियां मिली हैं। अब ASI की नजर इस कुएं पर आ गई है।

Broken Statues Found in Well

Broken Statues Found in Well: ज्ञानवापी केस इनदिनों चर्चा में है क्योंकि ASI की टीम ने सर्वे के बाद अपने रिपोर्ट में यह बताया था ज्ञानवापी (Gyanvapi Case) परिसर के तहखाने से हिन्दु देवी- देवताओं की खंडित मूर्तियां (Broken Statues Found in Well) मिली थीं। अभी तक यह मामला कोर्ट में लंबित है। इसी बीच सहारनपुर का एक कुआं चर्चा में आ गया है, जिसमें से खुदाई के दौरान हिन्दु देवी-देवताओं की खंडित मूर्तियां मिली हैं। अब ASI की नजर इस कुएं पर आ गई है। लोगों का कहना है कि अगर ASI कुएं की खुदाई करती है तो इसमें पुराने समय के कई तथ्य सामने आ सकते हैं।