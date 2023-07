Saharanpur: रातभर यूपी के जंगलों में छिपे रहे चंद्रशेखर पर हमला करने वाले, तड़के हरियाणा से किए गिरफ्तार

सहारनपुरPublished: Jul 02, 2023 02:33:14 pm Submitted by: Shivmani Tyagi

Chandrashekhar Attackers arrested from Haryana by UP Police भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हमला सुनियोजित ढंग से नहीं बोला गया था। हमलावरों की कार में तेल तक नहीं था और इन्होंने देशी तमंचे से हमला बोला था। यानी हमलावर पेशेवर नहीं थे।

चंद्रशेखर पर हमला करने वाले आरोपी पुलिस हिरासत मे

भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर देवबंद में हमला करने वाले हमलावरों के पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया। कुल हमलावरों की संख्या चार है। इनमें से तीन सहारनपुर के ही देवबंद थाना क्षेत्र के गांव रणखंडी के रहने वाले हैं जबकि इनका चौथा साथी हरियाणा का रहने वाला है। सहारनपुर डीआईजी अजय कुमार साहनी ने इनकी गिरफ्तारी के बाद सहारनपुर पुलिस लाइन में प्रेस कांफ्रेस की। उनके अनुसार पूछताछ में आरोपियों ने सिर्फ यही बताया कि हमला का पहले से कोई प्लान नहीं था।