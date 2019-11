मौसम में आया बदलाव रात दिन के तापमान में भारी अंतर: एक सप्ताह बाद हाेगी कड़ाके की ठंड

सहारनपुर। मौसम (Whether) ने करवट लेनी शुरू दी है। Whether chang का एहसास रात में सर्दी के रूप में हाे रहा है। रात और दिन के तापमान में काफी फर्क दर्ज हो रहा है। whether news यह है कि कश्मीर में बरसात हाेने की वजह से पश्चिमी विक्षोभ हाे गया है जिससे बादल छा रहे हैं। इससे रात और दिन के तापमान में अंतर बढ़ रहा है। अनुमान है कि जल्द पश्चिमी क्षेत्र में भी बरसात हाेगी और इसके बाद तेज हवाएं चलेंगी जाे अपने साथ कड़ाके की ठंड लेकर आएंगी।

सहारनपुर (saharanpur) शिवालिक की पहाड़ियों से सटा उत्तर प्रदेश (UP) का अंतिम जिला है। यहां अन्य जिलाें की अपेक्षा ठंड का अहसास अधिक है। गुरुवार काे सहारनपुर में न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री रिकार्ड किया गया। यानी दिन और रात के तापमान में 17 डिग्री तक का अंतर रिकार्ड किया गया। माना जा रहा है कि, ठंड की दस्तक अब प्रदेश के अन्य जिलों तक भी जाएगी।

सहारनपुर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का बॉर्डर है। यही कारण है कि सर्दी की दस्तक उत्तर प्रदेश के इस जिले में सबसे पहले होने लगती है। सरसावा एयरपोर्ट स्टेशन से मिली जानकारी के अनुसार पिछले एक सप्ताह में तापमान बढ़ा है लेकिन आने वाले एक सप्ताह में इसका असर कड़ाके की ठंड के रूप में सामने आएगा।

शुक्रवार को सहारनपुर में तापमान 25 डिग्री तक ही रहा। दिन में धूंप खिली रहने के बावजूद तापमान में कमी को माना जा रहा है कि यह ठंड की दस्तक है और नवंबर माह के अंतिम सप्ताह तक यह ठंड और बढ़ सकती है। सरसावा एयरफाेर्स स्टेशन के माैसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले सप्ताह बरसात हाेने की उम्मीद है। बरसात के बाद तेज हवाएं चलेंगी जाे कड़ाके की ठंड लाएंगी।

18 नवंबर अधिकम तापमान 27 डिग्री न्यूनतम 13.2 डिग्री

19 नवंबर काे अधिकतम 22 डिग्री न्यूनतम 9.2 डिग्री

20 नवंबर काे अधिकतम 20 डिग्री न्यूनतम 8 डिग्री

21 नवंबर काे अधिकतम 22.8 डिग्री न्यूनतम 8.7 डिग्री

बाजारों के बंद होने का समय भी बदला

ठंड बढ़ने से बाजार के बंद होने का समय भी बदल गया है। अब शाम को 6:00 बजे के बाद अंधेरा होने लगता है और सहारनपुर का बाजार जो अक्टूबर माह में रात 10:00 बजे तक बंद हो रहा था उसके बंद होने में 30 से 60 मिनट का अंतर आ गया है। अब 9:00 बजे मुख्य बाजार बंद होने लगे हैं और 9:30 तक 90% दुकानें बंद हो जाती हैं।



रोडवेज ने भी की समय परिवर्तन की तैयारी

रोडवेज बसों के संचालन के समय में भी बदलाव शुरू हो गया है। एआरएम जगदीश सिंह ने बताया कि शाम के समय बसों के फेरों में माैसम के अनुसार कटाैती की जाती है। क्षेत्रीय रूटों पर 7:00 बजे के बाद यात्रियों की संख्या के मुताबिक ही गाड़ियों का संचालन किया जाता है। माना जा रहा है कि दिसंबर माह में शाम के फेरों में कटौती भी की जाएगी।

