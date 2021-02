FASTag लगवाने की अंतिम ताऱीख है 15 फरवरी, इसके बाद नहीं हाेगा Cash Payment

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

सहारनपुर. अगर आपने अभी तक भी अपने वाहन में फास्टैग ( fastag on vehicles ) नहीं लगवाया है तो जान लीजिए कि इसे लगवाने की अंतिम तारीख 15 फरवरी है। इसके बाद आपको सफर करने में परेशानी हाेगी क्याेकि 15 फरवरी के बाद सभी टोल प्लाजा ( toll palaza ) पर कैश लेनदेन पूरी तर से बंद हाेने जा रहा है।

परिवहन मंत्रालय ने 15 फरवरी तक सभी वाहनाें पर फास्टैग ( fastag ) अनिवार्य कर दिया है। हालांकि फास्टैग काे काफी पहले ही अनिवार्य कर दिया गया था लेकिन वाहन स्वामियों के लिए अच्छी बात यह रही कि कई बार NHAI ने फास्टैग की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाया। अब सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि फास्टैग की तारीख आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अब 15 फरवरी ही लास्ट डेट होगी।

यानी साफ है कि आपको अपने वाहन पर 15 फरवरी तक हर हाल में फास्टैग लगवा लेना होगा। अगर आप 15 फरवरी तक भी फास्ट टैग नहीं लगाते हैं तो इसके बाद आपको काफी परेशानी हो सकती है। अब लगभग सभी हाइवे पर टोल प्लाजा हैं। ऐसे में अगर आपने वाहन पर फास्टैग नहीं लगवाया है ताे 15 फरवरी के बाद किसी भी रास्ते से नहीं निकल पाएंगे। 15 फरवरी ( FASTag Deadline ) के बाद जिन वाहनों पर फास्टैग नहीं होगा उन पर जुर्माना लगेगा। ऐसे वाहनों को टोल पर लाइन में लगना पड़ सकता है और फिर टोल पर ही ऐसे वाहनों पर अतिरिक्त शुल्क लेकर फास्टैग लगाया जाएगा।

यहां से ले सकते हैं फास्टैग

अगर आपने अभी तक अपने फास्टैग नहीं खरीदा है और आप सोच रहे हैं कि इसे कहां से खरीदें ( My FASTag ) तो इसके लिए आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। आप अपने बैंक से फास्टैग खरीद सकते हैं। लगभग सभी बैंकों में फास्टैग काउंटर (Fastag Tag counter ) लगे हैं। कुछ वर्कशॉप और शोरूम पर भी फास्टट्रैक उपलब्ध हैं। अगर आप पेटीएम अमेजॉन जैसे लेन-देन वाले ऐप इस्तेमाल करते हैं तो आप इनसे भी फास्टैग ( fastag login ) ऑनलाइन मंगवा सकते हैं।

फास्टैग के फायदे What is FASTag?

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचआई ( NHAI ) ने वर्ष 2019 में फास्टैग की शुरुआत की थी। फास्टैग एक ऐसी चिप है जो आपके वाहन पर लग जाती है और टोल प्लाजा पर लगा स्कैनर ( FASTag scanner )

उसको रीड करता है। उसके बाद वह खुद ही आपके वाहन से टैक्स काट ( Fastag Toll Charges ) लेता है और इस पूरी प्रक्रिया में कुछ ही सैकेंड का समय लगता है। ऐसे में टोल प्लाजा पर भीड़ नहीं लगती और आपका समय बच जाता है। देवबंद-मुजफफरनगर हाइवे स्थित टाेल प्लाजा के प्रबंधक साैरभ यादव के अनुसार 15 फरवरी तक सभी टाेल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ( Union Minister Nitin Gadkari ) नितिन गडकरी ने भी हाल ही में एक सवाल के जवाब में मीडिया कर्मियों को बताया है कि देशभर में टोल प्लाजाओं पर दिसंबर 2020 तक लेनदेन का ग्राफ 73.36% तक पहुंच गया है जिसे 15 फरवरी के बाद 100 प्रतिशत ( FASTag at toll plaza ) करने की तैयारी है।