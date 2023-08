Flood: यूपी के सहारनपुर में फिर बाढ़ जैसे हालात, शाकम्भरी देवी जाने वाले वाहन रोके गए

सहारनपुरPublished: Aug 12, 2023 06:36:35 am Submitted by: Shivmani Tyagi

Flood in Saharanpur due to bad weather and heavy rains शिवालिक की पहाड़ियों में हुई भारी बरसात की वजह से सहारनपुर की बरसाती नदियां उफान पर आ गई। इससे घाड़ क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन गए और दर्जनों गांव का मुख्यालय से संपर्क टूट गया।

Weather update

Flood in Saharanpur due to bad weather and heavy rains अचानक बिगड़े मौसम के बाद हुई तेज बरसात के कारण शुक्रवार-शनिवार को सहारनपुर के घाड़ क्षेत्र में एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए। उत्तर प्रदेश की प्रथम विधान क्षेत्र बेहट सहारनपुर का वह इलाका है जो शिवालिक की पहाड़ियों से सटा है। पहाड़ी इलाकों में होने वाली बरसात का पानी यहां बरसाती नदियों से होते हुए सहारनपुर के घाड़ क्षेत्र में पहुंचता है। यही कारण है कि यहां बरसात में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं।