पूर्व MLC हाजी इकबाल और उनके भाई महमूद समेत 14 पर गैंगस्टर की कार्रवाई

सहारनपुर पुलिस पूर्व बसपा एमएलसी और खनन कारोबारी हाजी इकबाल के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में हाजी इकबाल, उनके भाई और एक पूर्व पीसीएस अधिकारी समेत 14 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पूर्व बसपा एमएलसी हाजी इकबाल व उनके भाई और एक पूर्व पीसीएस अधिकारी समेत 14 लोगों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इन सभी का गैंग बनाते हुए पुलिस ने एक डिप्टी कलक्टर, दो रिटायर्ड कानूनगो समेत पूर्व बसपा एमएलसी हाजी इकबाल और उनके भाई पूर्व एमएलसी महमूद अली के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने हाजी इकबाल के बेटों को भी आरोपी बनाया है। कुल 14 अभियुक्तों में से पांच को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय ने इन सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

Gangster action on 14 including former MLC Haji Iqbal and his brother Mehmood