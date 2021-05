कोरोना कर्फ्यू व बारिश से प्रदूषण घटा और दिखने लगा सहारनपुर से हिमालय

सहारनपुर. Himalaya seen from Saharanpur. कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) लगा, परिवहन सिमटा, कुछ प्रदूषण घटा, फिर हवा साफ हुई और पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष फिर एक बार सहारनपुर से दिल मोह देने वाली हिमालय पर्वत की चोटियों दिखने लगीं। यह देख हर किसी के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला - खूबसूरत। बीते तीन दिनों से हो रही बारिश भी वजह बनी। साथ ही तेज हवाएं से भी वातावरण स्वच्छ व निर्मल हुआ, जिससे 150 किलोमीटर से अधिक दूरी वाली हिमालय की पहाड़ियां साफ दिखने लगी। सहारनपुर में इनकम टैक्स अधिकारी दुष्यंत सिंह ने इन्हें अपने कैमरे में कैद कर लिया।

गंगोत्री, यमुनोत्री व शिवालिक की पर्वत श्रृंखला दिखी साफ-

दुष्यंत सिंह फोटोग्राफी का भी शौक रखते हैं। यह तस्वीरें उन्होंने गुरुवार शाम के वक्त अपने कैमरे से खींची। उन्होंने कहा कि बीते लॉकडाउन में भी हिमालय साफ दिख रही थी, लेकिन इस बार तो हिमालय के ऊपर भाग से गंगोत्री, यमुनोत्री व शिवालिक की पर्वत श्रृंखला बिल्कुल साफ देखी जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि सहारनपुर देहरादून से सटा वेस्ट उत्तर प्रदेश का जिला है। बारिश के कारण प्रदूषण घट गया और मौसम बिल्कुल साफ हो गया, जिससे हिमालय दिखने लगी। ऐसा लग रहा है कि इन दूरी 150 किलोमीटर से अधिक है।

Dushyant Kumar, a govt employee & an amateur photographer from Saharanpur says, he has clicked pictures of the Himalayas seen from Saharanpur on May 20, due to low pollution levels following continuous rainfall for the past few days pic.twitter.com/bbN48ifCX6