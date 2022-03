देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त था देवबंद से पकड़ा गया इनामुल हक

लश्कर-ए-ताइबा से कनेक्शन होने के मिले सुराग, एटीएस ने देवबंद थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट, भेजा गया जेल

सहारनपुर। देवबंद के एक हॉस्टल में किराए का कमरा लेकर रह रहे इनामुल हक के तार लश्कर-ए-ताइबा से जुड़े होने की आशंका है। एटीएस ने मिले सबूतों के आधार पर उसके खिलाफ देवबंद थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। इनामुल हक पर आरोप है कि वह राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल था और उसके तार लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे। वह पाकिस्तान से आतंकवाद की ट्रेनिंग भी लेना चाहता था।

Inamul Haque was arrested from Deoband for anti-national activities