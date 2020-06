अल्कोहॉल युक्त सैनिटाइजर से मस्जिदों का हो सकता है सैनिटाइजेशन: दारुल उलूम

देवबंद। धार्मिक स्थलों में अल्कोहॉल वाले सैनिटाइजर के इस्तेमाल को लेकर चल रही बहस पर देवबंद दारुल उलूम ने विराम लगा दिया है। दारुल उलूम के फतवा विभाग से इस मामले काे लेकर देश-विदेश से सवाल पूछे जा रहे थे। इन सवालों के जवाब में संस्था ने जारी फतवे में साफ कर दिया है कि अल्कोहॉल की अलग-अलग किस्म होती हैं। इसलिए मौजूदा वक्त में इस्तेमाल किए जा रहे सैनिटाइजर के इस्तेमाल से काेई गुरेज नहीं है।

दरअसल बरेली के आला हजरत की ओर से बयान ( Opinion of Dargah Ala Hazrat ) दिया गया था कि अल्कोहॉल का इस्तेमाल गैर इस्लामिक ( Alcohol is prohibited in Islam ) है। इसलिए ( mosques should not be sanitized by Alcohol ) मस्जिदों में इसका इस्तेमाल नहीं हाे सकता। बरेलवी उलेमा की इस राय ( Barelvi Ulamas opinion ) काे लेकर देश ही दुनियाभर के लाेगाें में संशय की स्थिति बन गई थी।

इसी मामले काे लेकर देवबंद दारुल उलूम ( darul uloom deoband )के इफ्ता विभाग की खंडपीठ ने कर्नाटक के बेंगलुरु निवासी समेत पाकिस्तान के लोगों की ओर से पूछे गए सवाल पर जारी फतवे में लोगों की सभी शंकाओं का समाधान कर इफ्ता विभाग की खंडपीठ ने दरगाह आला हजरत के फतवे को पलटते हुए कहा है कि, दवाओं और सैनिटाइजर में इस्तेमाल होने वाला अल्कोहॉल गन्ने के रस एवं कई तरह की सब्जियों सहित पेट्रोल ( petrol) और कोयले सहित अन्य केमिकल से बनाया जाता है।

इसलिए इस तरह के अल्कोहॉल युक्त सैनिटाइजर को इस्तेमाल किया जा सकता है। खंडपीठ ने जारी फतवे में कहा कि सब्जी और गन्ने सहित पेट्रोल एवं कोयले के एल्कोहल से निर्मित सैनिटाइजर में भले ही अल्कोहॉल की मात्रा अधिक हो इससे मस्जिदों के फर्श को सैनिटाइज किया जा सकता है।मस्जिदों में प्रवेश के दौरान या वजू के बाद इसी सैनिटाइजर से हाथ भी साफ किए जा सकते हैं।