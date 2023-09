Most Wanted: मोस्ट वांटेड खनन माफिया हाजी इकबाल की फोटो UAE शेख के साथ वायरल, पुलिस जांच में जुटी

सहारनपुरPublished: Sep 03, 2023 07:41:22 pm Submitted by: Shivmani Tyagi

सहारनपुर Saharanpur से फरार मोस्ट वाटेंड most wanted खनन माफिया हाजी इकबालHaji Iqbal का एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल फोटो में हाजी इकबाल के साथ UAE के एक शेख ( बिजनेसमैन ) खड़े हैं। most wanted mining mafia Haji Iqbal Phoro viral with UAE Sheikh

UAE के शेख के साथ हाजी इकबाल की फोटो

छोटी-मोटी चोरी से लेकर खनन की माफियागिरी तक के आरोपों में घिरने के बाद कुख्यात हुए हाजी इकबाल का एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस फोटो में हाजी इकबाल UAE के एक शेख के साथ हैं। फोटो में कितनी सच्चाई है इसका पता नहीं चल सका है लेकिन सोशल मीडिया पर इस फोटो के वायरल होते ही पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा का कहना है कि वायरल फोटो की जांच कराई जा रही है।