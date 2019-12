मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ व मीन राशि का 10 दिसंबर का राशिफल

Aaj Ka Rashifal In Hindi 6 दिसंबर शुक्रवार आज भाद्रपदा नक्षत्र है और सुबह के समय सिद्धि योग बन रहा है। शाम 4:30 बजे के बाद व्यतिपात योग बनेगा। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेगा। बन रहे याेग और चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालती है यह जाने के लिए आइए जानते हैं सभी राशियों का चंद्र राशिफल। चंद्र राशिफल सभी राशि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ व मीन राशि का राशिफल बता रहे हैं आचार्य प्रोफेसर राघवेंद्र स्वामी और पंडित रोहित वशिष्ठ।



मेष राशि वालों के लिए दिन सामान्य से कम बेहतर है। मन चंचल बना रहेगा। आज परिवार में किसी बुजुर्ग व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। आपकी दिनचर्या भी आज अस्त व्यस्त रह सकती है। कारोबारियों और व्यापारियों के लिए सचेत रहने का समय है। गाय काे अपने हाथों से राेटी खिलाएं।



राशिफल वृषभ राशि (Vrishabha Rashi) ई, ऊ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे, वो

वृष राशि वालों को आज थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। धैर्य बेहद आवश्यक है। मन चंचल बना रहेगा। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसान का कारण बन सकते हैं। अपने स्वास्थ्य के प्रति भी आज आपको सचेत रहने की सलाह दी जाती है। नौकरीपेशा लोगों के लिए समय अच्छा है। कार्यक्षेत्र में सुधार होगा और नए अवसर प्राप्त होंगे। आज गाय को अपने हाथों से रोटी खिलाएं।



मिथुन राशि वालों के लिए समय अच्छा है लेकिन गुस्से से बचना होगा। छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आ सकता है। परिवार में बुजुर्ग महिला के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है लेकिन अच्छी बात यह है कि आज जीवनसाथी का भरपूर सहयोग आपको मिल रहा है। मित्रों के साथ बिताया गया समय भी अच्छा रहेगा। आज कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से बचें। अगर किसी को पैसा उधार दिया हुआ है तो उन्हें याद दिलाएं। उधार पैसा वापस लौटने के योग आपकी राशि में आज बने हुए हैं।

राशिफल कर्क राशि Horoscope (Kark Rashi) ही, हू, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो

कर्क राशि वालों के लिए दिन सामान्य से बेहतर है। आत्मविश्वास से खुद को आज भरा हुआ महसूस करेंगे। पारिवारिक माहौल भी अच्छा रहेगा लेकिन दोपहर के समय कुछ समस्याएं घेर सकती हैं। चिंता से आज बचें। आज किसी पुराने मित्र से मुलाकात का योग भी आपकी राशि में बना हुआ है। यह मुलाकात आपके मन को प्रसन्न कर देगी।

सिंह राशि (Singh Rashi) मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे

सिंह राशि वालों के लिए समय बेहतर है। आज पारिवारिक सदस्यों से बहस करने से आपको बचना है। बहस के बाद का कारण बन सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा है लेकिन सीनियर की बातों को काटना नहीं है। आज प्रमोशन के रास्ते आपकी राशि में दिखाई दे रहे हैं। प्रमोशन के अवसर प्राप्त होंगे। वाणी में मधुरता बनाए रखें।

कन्या राशि वालों के लिए समय अच्छा है। दिन सामान्य से बेहतर बीतेगा जो पुरानी चिंताएं चल रही थी उनमें कमी आएगी। व्यवहार में कठोरता बिल्कुल भी उचित नहीं है। सरल व्यवहार बनाए रखें। दिनभर व्यस्त रहेंगे। नए कार्यों की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है।

तुला राशि वालों के लिए समय सामान्य से कम बेहतर है। शांत रहना आवश्यक है। अधिक बोलना अब के लिए उचित नहीं है। मन आपका चंचल बना रहेगा। ऐसे शब्दाें का इस्तेमाल नहीं करना है जो दूसरों को बुरे लगते हों। अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की सलाह को दी जाती है। आज आपकी राशि में कर्म प्रधान है। खुद को व्यस्त रखेंगे तो अच्छा रहेगा।

हिन्दी राशिफल वृश्चिक राशि (Vrishchik Rashi) तो, ना, नी, नू, ने, नो, या. यी, यू वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन सामान्य से बेहतर है। आज आपको अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखना होगा आत्मविश्वास में कमी होने की आशंका है। आपकी राशि में बन रही है। सीनियर का सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। नाैकरीपेशा लोगों के लिए समय अच्छा है। तरक्की के रास्ते खुलेंगे आज नए कार्य आपको दिए जा सकते हैं।

राशिफल धनु राशि (Dhanu Rashi) ये, यो, भा, भी, भू, ध,फा, ढा, भे

धनु राशि वालों के लिए दिन अच्छा है। आत्मविश्वास बढ़ेगा संतान की ओर से चल रही चिंताओं में कमी आएगी और दोपहर अच्छे समाचार प्राप्त होंगे। आज धन लाभ होने के योग भी आपकी राशि में आज बने हुए हैं। धन लाभ होगा लेकिन ध्यान रखिएगा जल्दबाजी में निर्णय करने से बचें। किसी को भी पैसा उधार देने से आज आपको बचना चाहिए।



राशिफल मकर राशि (Makar Rashi) भो, जा, जी, खी, खू, खा, खो, गा, गी

मकर राशि वालों के लिए समय अच्छा है लेकिन मन चंचल बना रहेगा। मन को शांत रखें गुस्से से बचना है। छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचें। अपने आसपास हो रही घटनाओं को इग्नोर करना अनदेखा करना भी सीखें। आज मिल रही सूचनाओं पर तुरंत रिएक्शन करना उचित नहीं है। संतान के प्रति सचेत रहे संतान को कष्ट होने की आशंका है। आपकी राशि में आज दिखाई दे रही हैं।



कुंभ राशि (Kumbh Rashi) गू, गे, गो, सा, सी, सू, से, सो, दा कुंभ राशि वालों के लिए शुक्रवार का दिन अच्छा योग लेकर आया है। आज जो जातक पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है। आज कुंभ राशि वालों की राशि में कर्म प्रधान है। जो भी कार्य करेंगे उसमें फल मिलेगा सफलता मिलेगी। आज आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नए लाेगाें से मिलने के अवसर प्राप्त हाेंगे। यह नए लोग आपके आगामी योजनाओं के लिए लाभदायक साबित होंगे।



मीन राशि (Meen Rashi) दी, दू, थ, झ, दे, दो, चा, ची मीन राशि वालों के लिए समय अच्छा है। मन शांत होगा पिछले दिनों से जन समस्याओं से आते हुए थे उनमें कमी आएगी और अच्छे समाचार आपको प्राप्त होंगे। जो जातक पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। आज किसी भी ऐसे व्यक्ति पर आंख मूंदकर विश्वास करना आपके लिए उचित नहीं है जो अनजान हो।

