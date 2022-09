डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में कबड्‌डी खिलाड़ियों को टॉयलेट में लंच परोसने का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने इस लापरवाही का संज्ञान लिया और क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी को निलंबित कर दिया। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया कि पूरी घटना की जांच कराई जा रही है।

डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में कबड्‌डी खिलाड़ियों को टॉयलेट में लंच परोस दिया गया था। जब इस घटना का वीडियो सामने आया तो लखनऊ तक हलचल मच गई। दरअसल, तीन दिन तक चले अंडर-17 स्टेट लेवल कबड्‌डी टूर्नामेंट में 300 से ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इसी कड़ी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में कई जिलों से बालिका खिलाड़ी भी आई थी। दोपहर के समय उन्हें लंच के रूप में अधपका चावल परोस दिया गया। कई खिलाड़ियों को रोटी भी नसीब नहीं हुई। खिलाड़ी सब्जी और सलाद से ही पेट भरती नजर आई। लेकिन लापरवाही की सभी हदें उस समय पार कर दी गई जब चावल और पूरियां तैयार कर शौचालय में रखवा दी गई। शौचालय में ही खाना परोस दिए जाने का वीडियो वायरल होते ही शासन-प्रशासन ने इस लापरवाही का संज्ञान लिया और क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी को निलंबित कर दिया।

Regional Sports Officer suspended for serving lunch in toilet to Kabaddi players