Solar Eclipse 2020: उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के बेहट से दिखाई दिया सूर्य ग्रहण

सहारनपुर। सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण ( Solar Eclipse 2020) सहारनपुर के बेहट कस्बे से देखा गया ( Eclipse seen only in Behat of Saharanpur in Uttar Pradesh) खगाेलीय शास्त्रियों ने पहले ही इसकी घाेषणा कर दी थी कि रविवार काे होने वाला सूर्य ग्रहण उत्तर प्रदेश में केवल बेहट कस्बे से ही दिखाई देगा।

solar eclipse 2020 in india यही कारण रहा कि पहले ही बेहट में लाेग इकट्ठा हाे गए थे। बेहट कस्बे में लाेगाें ने एक्सरे फिल्म के साथ-साथ दूरबीन और अन्य माध्यमों से ग्रहण ( Annular Solar Eclipse 2020 ) की तस्वीरें देखी। यहां कुछ सैकेंड के लिए सूर्य एक चमकदार अंगूठी के रूप में दिखाई दिया। सहानपुर से सटे राज्य उत्तराखंड में ग्रहण की नीली तस्वीरें देखी गई हैं। बेहट में जिलेभर से लाेग यह नजारा देखने के लिए पहुंचे थे।

वैज्ञानिकों ने बताया था कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य और प्रथ्वी के बीच दूरी 15,2,35,822 किलाेमीटर हाेगी और प्रथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,91,482 किलाेमीटर हाेगी। यही कारण हाेगा कि प्रथ्वी से ग्रहण के दाैरान सूर्य एक चमकदार अंगूठी के रूप में दिखाई देगा। बेहट में करीब 20 से 30 सैकेंड के बीच ही यह नजारा दिखाई दिया।

इस दाैरान लाेगाें ने अपनी मान्यता के अनुसार सूर्य काे जल दिया। ग्रहण के दाैरान मंदिरों के कपाट बंद रहे। बेहट क्षेत्र में शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित शाकम्भरी सिद्ध पीठ के कपाट भी ग्रहण के दाैरान बंद रहे। दाेपहर एक बजकर 50 मिनट के बाद मंदिरों के कपाट खुले और मूर्तियों का गंगाजल से स्नान कराया गया।

देवबंद के मुफ्ती-ए-करमी के आह्वान पर मुस्लिम समाज के लाेगाें ने भी अपने घरों में ही रहकर ग्रहण के दाैरान नमाज-ए-कसूफ अदा की। मुस्लिम धर्म में यह मान्यता है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरज औ चांद काे सजा देते हैं ताे उस समय ग्रहण हाेता है। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने अपील की थी कि ग्रहण के समय लाेग अपने घरों में नहीं नमााज पढ़ें और अल्लाह से ताैबा करें।