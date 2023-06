Saharanpur: सोशल मीडिया पर वायरल हो रही भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर को सरेआम गोली मारने की धमकी वाली पोस्ट

सहारनपुरPublished: Jun 29, 2023 01:26:49 pm Submitted by: Shivmani Tyagi

Threat of attack on Bhim Army chief going viral on socIal media भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर हमले के बाद अब एक फेसबुक पोस्ट तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यह कथित सोशल पोस्ट क्षत्रिय ऑफ अमेठी नाम के फेसबुक एकाउंट/ पेज की बताई जा रही है। इस पोस्ट में लिखा है कि चंद्रशेखर रावण को जिस दिन भी मारेंगे अमेठी के ठाकुर ही मारेंगे वो भी दिनदहाड़े बीच चौराहे पर।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पोस्ट

दरअसल भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर पर 28 जून की शाम देवबंद में हमला बोल दिया गया था। हमलावर अपनी कार छोड़कर फरार हो गए थे जिनका कोई सुराग नहीं लगा है। अब इस हमले को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच एक कथित फेसबुक पोस्ट का स्क्रीन शॉट भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह पोस्ट हमले से चार दिन पहली बताई जा रही है। वायरल हो रही इस पोस्ट में साफ शब्दों में लिखा है कि चंद्रशेखर को अमेठी को ठाकुर ही मारेंगे और सरेआम मारेंगे।