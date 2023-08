UP Weather यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका के बीच IMD का अलर्ट जारी

सहारनपुरPublished: Aug 05, 2023 08:35:54 am Submitted by: Shivmani Tyagi

UP Weather IMD alert issued possibility heavy rains in UP districts मौसम में चल रहे उतार-चढ़ाव के बीच IMD ने यूपी के 20 से अधिक जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है।

UP Weather alert