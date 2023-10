Viral Video: सरकारी दफ्तर में आया बंदर और खंगालने लगा फाइल, अफसरों ने दिया केले का लालच तो...

सहारनपुरPublished: Oct 14, 2023 09:23:18 pm Submitted by: Shivmani Tyagi

Video of monkey in government office goes viral on social media सहारनपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो बेहट विधानसभा क्षेत्र के रजिस्ट्री कार्यालय का बताया जा रहा है लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

वायरल वीडियो का फोटो