Weather: लगातार बरसात से चारों ओर जलभराव, अब मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

सहारनपुरPublished: Jul 09, 2023 03:41:43 pm Submitted by: Shivmani Tyagi

Weather alert Water filled all around due to heavy rain लगातार बरसात से चारों ओर जलभराव के हालात हैं। सड़क और यातायात मार्ग के साथ-साथ कांवड़ यात्रा भी प्रभावित हो रही है। अब मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए भारी बारिश की आशंका जताई है।

लगातार बरसात से तालाब बनी सड़कें