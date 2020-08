सहारनपुर में रेल फाटक बंद होने से गर्भवती का सड़क किनारे हुआ प्रसव, प्रसव पीड़ा से तड़पती रही महिला नहीं खुले फाटक

सहारनपुर ( Saharanpur ) सरसावा थाना क्षेत्र में फाटक बंद होने से एक महिला का सड़क पर ही प्रसव हो गया। महिला दर्द से कराहती रही लेकिन फाटक नहीं खुल सके। महिला ने बाइक से उतरकर फाटक को पार करने की कोशिश की तो ( Child birth on the road in Saharanpur ) सड़क पर प्रसव हो गया। बाद में प्राइवेट वाहन से महिला को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में अब जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ हैं।

घटना सरसावा थाना क्षेत्र के गांव इब्राहिमी की है। इसी गांव के रहने वाले 22 वर्षीय उस्मान की पत्नी शादमानी को अचानक प्रसव पीड़ा होने लगी। वह 9 माह की गर्भवती थी। मंगलवार दोपहर बाद मौसम अच्छा नहीं था। बरसात हो रही थी, ऐसे में कोई वाहन नहीं मिल सका तो ससुर शादमानी को बाइक पर ही लेकर चल दिया। महिला के ससुर अब्दुल वाजिद ने बताया कि जब उनकी बहु दर्द से परेशान थी तो उन्होंने गांव में ही कुछ लोगों को कार लाने के लिए फोन किया लेकिन कोई मौके पर नहीं पहुंच सका। इसके बाद वह बाइक से ही बहू को लेकर चल दिए।

अभी दोनों गांव की सीमा से बाहर ही आए थे कि रेलवे का फाटक बंद मिला। रेलवे का फाटक बंद होने से शादमानी पैदल ही फाटक को पार करने की कोशिश करने लगी। जैसे ही वह बाइक से उतर कर थोड़ी दूर चली तो उसे सड़क पर ही प्रसव हो गया। इसके बाद पुत्र वधू और नवजात दोनों ही काफी देर तक सड़क पर पड़े रहे। इसके बाद ससुर ने गांव में फोन किया तो स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जच्चा-बच्चा को वहां से ले जाकर अस्पताल भर्ती कराया। उपचार के बाद जच्चा और बच्चा दोनों का स्वास्थ्य ठीक है। दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं।

फाटक पर बनेगा ओवर ब्रिज

रेलवे द्वारा इस फाटक पर जल्द ही ओवर ब्रिज भी बनाया जाएगा। कैराना सांसद प्रदीप चौधरी ने पिछले दिनों इस फाटक पर ओवरब्रिज बनाने के लिए रेलवे के मंत्रालय को पत्र लिखा था। इसके बाद अम्बाला डीआरएम ने भी संस्तुति कर दी थी। जल्द ही यहां ओवर ब्रिज बनेगा। ब्रिज बनने के बाद ग्रामीणों को फाटक बंद होने की समस्या से नहीं जूझना होगा।