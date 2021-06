युवक ने किया बच्ची से रेप का प्रयास, बच्ची के शोर मचाने पर ताऊ की मौत

crime against women in up

घर के बाहर खेल रही एक बच्ची के साथ युवक ने बहला फुसलाकर रेप करने का प्रयास किया। जब बच्ची ने शाेर माचाया ताे लेग इक्ट्ठा हो गए। यह देख बच्ची का ताऊ घबरा गया जिनकी ह्दय गति रुकने से मौत हो गई। इस बीच आरोपी युवक फरार हो गया।