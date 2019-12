अब समस्तीपुर में मिला महिला का अधजला शव, बिहार में 3 दिन में दूसरी घटना

हैदराबाद में वेटरनरी डॉक्टर से गैंग रेप (Hyderabad Rape Case) के बाद जलाकर हत्या के मामले (Brutal Rape Case) ने फिर दिल्ली के निर्भया कांड की (Rape In India) याद दिला दी, ऐसा कहे कि बिहार (Bihar News) में ऐसे (Rape In Bihar) मामले रोज सामने (Samastipur Rape Case) आ रहे हैं तो कोई (Burnt Woman Body Found In Samastipur Bihar) अतिशयोक्ति नहीं (Samastipur News) होगी...