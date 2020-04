लॉक डाउन में भी बिहार में बढ़ रहे हैं अपराध

( Bihar News ) कोरोना वायरस के बढ़ते खतरों ( Increasing crime in Bihar ) से निबटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार सभी उपाय करने में बेशक जुटी है मगर अपराधी भी लॉकडाउन ( Crime in Lock down ) में अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। अपराधियों ने तांडव मचाते हुए समस्तीपुर के शंभूपट्टी में एक वृद्ध की गोली मारकर हत्या ( Old age murder ) कर दी।