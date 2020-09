शराबबंदी की दारोगा ने उड़ाई धज्जियां, थाने में पीते हुए दारोगा का फोटो वायरल, निलंबित

(Bihar News ) बिहार में पूर्णत: शराबबंदी ( Liquar ban violation in Bihar) है। किन्तु पुलिस ही यदि इसमें शामिल हो जाए तो अवैध शराब पीने वालों के हौसले तो बढ़ेंगे ही। ऐसे ही एक मामले में शराबबंदी को आईना दिखाते हुए थाने में ही शराब (Sub inspetor suspended ) पीते हुए एक दरोगा का (Drink photo viral of S.I. ) फोटो वायरल हो गया। पुलिस अधीक्षक ने दरोगा का निलंबित कर दिया।