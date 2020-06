6 शहीदो को आखिरी विदाई देने के लिए उमड़ पड़ा पूरा बिहार

(Bihar News ) लद्दाख सीमा पर गलवन घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़क के दौरान (6 Martyr from Bihar ) बिहार रेजिमेंट के जवानों की शहादत से शहीदों के गांव-शहर से लेकर पूरे राज्य में शोक की लहर (Wave of sorrow in Bihar ) चल पड़ी है। बिहार केे शहीद हुए छह जवानों की अंत्येष्ठि के दौरान वंदे मातरम और भारत माता की जय के जोशीले नारों के बीच चीन को छक्के छुड़ाने के जमकर नारे लगे। कहीं पत्नी बच्चों ने सैल्यूट किए तो कहीं बूढ़े मां बाप अपने लाल के असमय चले जाने से निढाल बेसुध पड़े रहे।