संभल हिंसा केस में बड़ा मोड़: ASP अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मियों पर FIR के आदेश

अनुज चौधरी फोटो सोर्स @wrestleranuj X account
संभल हिंसा मामले में बड़ा कानूनी मोड़ आया है। अदालत ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आरोप है कि हिंसा के दौरान एक युवक को पुलिस की गोली लगी थी। जिसके बाद पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई थी।
संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर अब पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर की अदालत ने इस मामले में तत्कालीन सीओ संभल अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश 9 जनवरी 2026 को पारित किया गया। जिसकी जानकारी मंगलवार को सामने आई।
मामला नखासा थाना क्षेत्र के मोहल्ला खग्गू सराय अंजुमन निवासी यामीन से जुड़ा है। यामीन ने 6 फरवरी 2024 को अदालत में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि उनका 24 वर्षीय बेटा आलम 24 नवंबर 2024 को रस्क (टोस्ट) बेचने के लिए घर से निकला था। इसी दौरान वह शाही जामा मस्जिद इलाके में पहुंचा। जहां हिंसा के हालात बने हुए थे। यामीन का आरोप है कि पुलिस फायरिंग में आलम को गोली लगी।
यामीन के वकील चौधरी अख्तर हुसैन के मुताबिक, गोली लगने के बाद युवक ने डर के कारण पुलिस से छिपकर इलाज कराया। बाद में परिवार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी, कोतवाली संभल के इंस्पेक्टर अनुज तोमर और अन्य पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाते हुए एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। बताया गया है कि कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। हालांकि देर शाम आदेश जारी होने के कारण पीड़ित पक्ष को अभी लिखित प्रति नहीं मिल सकी है। वर्तमान में अनुज चौधरी फिरोजाबाद में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के पद पर तैनात हैं। जबकि अनुज तोमर चंदौसी कोतवाली के थाना प्रभारी हैं।
गौरतलब है कि 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान भारी बवाल हुआ था। भीड़ और पुलिस के बीच झड़प में गोली चलने से चार लोगों की मौत हो गई थी। और कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया। और कई एफआईआर दर्ज की गईं। अब अदालत के इस आदेश से संभल हिंसा की जांच में नया मोड़ आ गया है। पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले की निष्पक्ष जांच और जवाबदेही को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
