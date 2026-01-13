संभल हिंसा केस में बड़ा मोड़: ASP अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मियों पर FIR के आदेश

यामीन के वकील चौधरी अख्तर हुसैन के मुताबिक, गोली लगने के बाद युवक ने डर के कारण पुलिस से छिपकर इलाज कराया। बाद में परिवार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी, कोतवाली संभल के इंस्पेक्टर अनुज तोमर और अन्य पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाते हुए एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। बताया गया है कि कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। हालांकि देर शाम आदेश जारी होने के कारण पीड़ित पक्ष को अभी लिखित प्रति नहीं मिल सकी है। वर्तमान में अनुज चौधरी फिरोजाबाद में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के पद पर तैनात हैं। जबकि अनुज तोमर चंदौसी कोतवाली के थाना प्रभारी हैं।