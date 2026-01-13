13 जनवरी 2026,

मंगलवार

सम्भल

संभल हिंसा केस में बड़ा मोड़: ASP अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मियों पर FIR के आदेश

संभल हिंसा मामले में अदालत का बड़ा फैसला सामने आया है। पुलिस फायरिंग में युवक को गोली लगने के आरोप पर CJM कोर्ट ने ASP अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। जिससे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है।

सम्भल

image

Mahendra Tiwari

Jan 13, 2026

अनुज चौधरी फोटो सोर्स @wrestleranuj X account

अनुज चौधरी फोटो सोर्स @wrestleranuj X account

संभल हिंसा मामले में बड़ा कानूनी मोड़ आया है। अदालत ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आरोप है कि हिंसा के दौरान एक युवक को पुलिस की गोली लगी थी। जिसके बाद पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई थी।

संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर अब पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर की अदालत ने इस मामले में तत्कालीन सीओ संभल अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश 9 जनवरी 2026 को पारित किया गया। जिसकी जानकारी मंगलवार को सामने आई।

आलम के पिता का आरोप टोस्ट बेचने निकले बेटे को पुलिस ने मारी गोली

मामला नखासा थाना क्षेत्र के मोहल्ला खग्गू सराय अंजुमन निवासी यामीन से जुड़ा है। यामीन ने 6 फरवरी 2024 को अदालत में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि उनका 24 वर्षीय बेटा आलम 24 नवंबर 2024 को रस्क (टोस्ट) बेचने के लिए घर से निकला था। इसी दौरान वह शाही जामा मस्जिद इलाके में पहुंचा। जहां हिंसा के हालात बने हुए थे। यामीन का आरोप है कि पुलिस फायरिंग में आलम को गोली लगी।

कोर्ट ने रिपोर्ट दर्ज करने के दिए आदेश

यामीन के वकील चौधरी अख्तर हुसैन के मुताबिक, गोली लगने के बाद युवक ने डर के कारण पुलिस से छिपकर इलाज कराया। बाद में परिवार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी, कोतवाली संभल के इंस्पेक्टर अनुज तोमर और अन्य पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाते हुए एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। बताया गया है कि कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। हालांकि देर शाम आदेश जारी होने के कारण पीड़ित पक्ष को अभी लिखित प्रति नहीं मिल सकी है। वर्तमान में अनुज चौधरी फिरोजाबाद में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के पद पर तैनात हैं। जबकि अनुज तोमर चंदौसी कोतवाली के थाना प्रभारी हैं।

जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुआ भारी बवाल

गौरतलब है कि 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान भारी बवाल हुआ था। भीड़ और पुलिस के बीच झड़प में गोली चलने से चार लोगों की मौत हो गई थी। और कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया। और कई एफआईआर दर्ज की गईं। अब अदालत के इस आदेश से संभल हिंसा की जांच में नया मोड़ आ गया है। पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले की निष्पक्ष जांच और जवाबदेही को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

Updated on:

13 Jan 2026 09:22 pm

Published on:

13 Jan 2026 09:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / संभल हिंसा केस में बड़ा मोड़: ASP अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मियों पर FIR के आदेश

सम्भल

उत्तर प्रदेश

Patrika Site Logo

