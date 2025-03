संभल में ढकी गईं होली के जुलूस मार्ग की मस्जिदें, जुमे की नमाज और जुलूस को लेकर अलर्ट

Sambhal News: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होली पर मस्जिदों को ढका जाता रहा है। होली पर शांति व्यवस्था कायम रखने के मकसद से संभल में बुधवार को जामा मस्जिद के पिछले हिस्से को तिरपाल से ढकवा दिया गया है। शहर की 10 अन्य मस्जिदों को भी गुरुवार तक ढका जाना है।

सम्भल•Mar 13, 2025 / 08:39 am• Mohd Danish

Procession were covered in sambhal of holi route: संभल में होली के दिन विवाद टालने के लिए 10 मस्जिदों को ढकने का निर्णय लिया गया है। पीस कमेटी की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। जुमे की नमाज और होली के जुलूस के लिए समय निर्धारित किया गया है। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पीएसी, आरआरएफ और स्थानीय पुलिस की तैनाती की गई है। पुलिस-प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है।

जुमे की नमाज का समय 2.30 जानकारी के मुताबिक, गुलाल की चौपाई और होली के जुलूस को लेकर पुलिस-प्रशासन अलर्ट है। बुधवार को जुलूस के मार्ग पर पड़ने वाली दस मस्जिदों को कवर कराया गया है। वहीं, दूसरी ओर जामा मस्जिद कमेटी ने भी जुमे की नमाज का समय 2.30 बजे तय कर दिया है। माहौल खराब करने पर होगी कार्रवाई एसपी ने बताया कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पीस कमेटी की बैठक में दोनों समुदाय के लोगों से वार्ता हुई है। इसमें भी कहा है कि शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाए जाएं। किसी ने भी अफवाह फैलाई या माहौल खराब करने का प्रयास किया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।