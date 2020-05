अनहोनी पर Corona warrior के परिजनों को 50 लाखः कैप्टन अमरिन्दर सिंह

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह (Punjab CM Captain Amarinder singh) ने कोरोना योद्धाओं (Corona warrior) के साथ अनहोनी (Death) पर 50 लाख रुपये परिजनों को देने का ऐलान किया है।

मुख्यमंत्री ने किया ट्वीट

मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट में कहा है- पंजाब सरकार coronavirus Covid19 के खिलाफ जंग लड़ रहे योद्धाओं के साथ खड़ी है। सरकार योद्धाओं को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हर तरह की सुविधा मुहैया करा रही है। सरकार ने फैसला लिया है यदि कोरोना वायरस से जंग के दौरान कोई कर्मचारी संक्रमित और उसके साथ अनहोनी हो जाती है तो ऐसे में उसके परिजनों को 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। यह कच्चे (अस्थायी) कर्मचारियों पर भी लागू होगा। सरकार की यह पॉलिसी 1 अप्रैल 2020 से लागू मानी जाएगी। 31 जुलाई को फिर से इस पॉलिसी पर विचार किया जाएगा।

सीएम का ट्वीट

Our Government has decided to provide an ex-gratia of Rs. 50 lakhs to the dependents of all government employees, including contractual and outsourced staff, who die in harness in the fight against #Covid19. Punjab will always stand by its Corona Warriors!