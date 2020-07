भगवान ऐसा बाप तो किसी का न हो

होशियारपुर। नाबालिग बेटी (Minor daughter) के साथ सौतेले पिता (Step Father) ने रिश्ते को तार-तार करते हुए दुष्कर्म का प्रयास (Attempt to rape) किया। मामला दर्ज होने पर उसे जेल (Sent to jail) हो गई। जेल से रिहा होने पर सौतेले पिता ने बेटी की हत्या (Murder) कर दी। हत्यकांड में पत्नी को भी शामिल कर लिया। बिना किसी को बताए अंतिम संस्कार भी कर दिया। पड़ोसी की शिकायत पर थाना माडल टाउन पुलिस ने सौतेले पिता और मां के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।

फरवरी में किया था दुष्कर्म का प्रयास

पड़ोसी देवराज निवासी गली नंबर-14 मोहल्ला टिब्बा साहिब ने बताया कि उसके दोस्त बिल्ला का मकान उसी गली में है, जिसे उसे कुछ समय पहले आरोपित सुरिदर सिंह को किराए पर दिया था। उक्त मकान में सुरिदर सिंह अपनी पत्नी अमनदीप कौर के साथ रहता है। यह सुरिंदर की दूसरी शादी है। आरोपित सुरिंदर ने अपनी सौतेली बेटी से इसी साल फरवरी को दुष्कर्म का प्रयास किया था। पीड़िता की शिकायत पर सुरिंदर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस आरोप में वह केंद्रीय जेल होशियारपुर में बंद रहा। जेल से 29 मई को रिहा होकर आया था। कुछ दिन तक आरोपित घर में नहीं आया। पिछले कुछ दिनों से टिब्बा साहिब में रहने लगा था।

हत्या के बाद अंतिम संस्कार भी कर दिया

शिकायतकर्ता के मुताबिक योजनाबद्ध तरीके से आरोपित ने नाबालिग की हत्या कर दी। रविवार सुबह बिना किसी को बताए हरियाना रोड स्थित श्मशानघाट में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार के किसी भी सदस्य ने न तो गली में किसी को बताया और न ही घर से किसी के रोने की आवाज आई। यहां तक कि किसी को पता भी नहीं लगने दिया। उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया।

पड़ोसी के बयान पर रिपोर्ट दर्ज, दोनों फरार

पुलिस ने देवराज के बयान के आधार पर सौतेले पिता सुरिदर सिंह और माता अमनदीप कौर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। दोनों आरोपी फरार हैं। पुलिस का कहना है कि हत्यारोपियों को जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा।