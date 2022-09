मध्यप्रदेश में 11 लाख बच्चे स्कूलों से गायब, सबसे ज्यादा रीवा व सतना में छोड़ी पढ़ाई

सबसे कम नामांकन वाले जिलो में राजधानी भी शामिल

सतना में 15 तो रीवा में 16 हजार बच्चे कम दर्ज

सतना. स्कूल शिक्षा विभाग के 15 जून से प्रारंभ हुए शैक्षणिक सत्र को तीन माह हो चुके हैं। इस वर्ष 31 जुलाई तक कक्षा 1 से 12वीं में शत प्रतिशत नामांकन का लक्क्ष्य रखा गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शासन की मंशा थी कि 6 से 18 साल आयु के बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन स्कूलों में हो जाए। लेकिन शिक्षा विभाग के पोर्टल को अगर सही माने तो प्रदेश में गत वर्ष की तुलना में 11.67 लाख बच्चे स्कूलों से गायब है। अकेले कक्षा 1 के नामांकन की स्थिति देखें तो इस साल सबसे कम नामांकन वाले 10 जिलों में सबसे ऊपर रीवा और सतना जिले हैं। इसके अलावा जहां सबसे कम नामांकन दर्ज हुए हैं उनमें धार, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, खरगोन, मुरैना, राजगढ़, भोपाल और सागर हैं।

11 lakh children missing from schools in Madhya Pradesh, maximum left in Rewa and Satna