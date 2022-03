ई-उपार्जनः एक ही समग्र आईडी से 11 हजार किसानों ने दूसरे जिलों में भी कराया पंजीयन

सबसे ज्यादा भोपाल के किसानों ने दूसरे जिलों में कराया पंजीयन

बोगस और बेनामी पंजीयन की आशंका

सतना. समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पूरे प्रदेश में लगभग शुरू हो चुकी है। लेकिन इस बार कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। काफी संख्या ऐसे किसान मिले हैं जो एक ही समग्र आईडी से दूसरे जिलों में स्थित जमीनों के पंजीयन कराए हैं। इसमें से काफी संख्या में ऐसे भी पंजीयन है जो अन्य जिलों में सिकमी किसान के रूप में कराए गए हैं अर्थात दूसरे जिले में इन्होंने दूसरे की जमीन पर ठेके में खेती की है। पूरे प्रदेश में ऐसे किसानों की संख्या 11562 है। इसमें सबसे ज्यादा भोपाल के 1052 किसानों का अन्य जिलों में पंजीयन पाया गया है। इस तरह के पंजीयन ने शासन की पेशानी में बल डाल दिए हैं और उच्च प्राथमिकता के साथ इनका परीक्षण कराने के निर्देश जारी किये गये हैं।

