Satna के 71 पार्कों में हरियाली बिखेर रहे 102 प्रजाति के 2989 पौधे, सबसे ज्यादा विविधता मैत्री पार्क में

पहली बार हुए बॉटनिकल सर्वे में सामने आए कई चौकाने वाले तथ्य, पार्कों में देशी से ज्यादा विदेशी पौधे

Published: January 25, 2022 03:52:07 am

सतना. शहर में स्थित जो पार्क लोगों को उजड़े नजर आ रहे थे। उनमें एक दो नहीं 102 प्रजाति के देशी-विदेशी पौधे हरियाली बिखेर रहे हैं। इसका खुलासा नगर निगम द्वारा पहली बार कराए गए बॉटनिकल सर्वे में हुआ है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, शहर के ७१ पार्कों में १०२ अलग-अलग प्रजातियों के २९८९ पौधे लगे हुए हैं। सबसे अधिक २८५ पौधे हवाई पट्टी स्थिति मैत्री पार्क में पाए गए। सर्वे का काम निगम प्रशासन की मदद से व्यंकट १ स्कूल के कक्षा ९वीं और ११वीं के बच्चों द्वारा किया गया। लगभग एक सप्ताह तक चले सर्वे में कक्षा ९वीं और ११वीं के बच्चों ने अपने अभिभावकों के साथ पार्कों में जाकर एक-एक पौधे गिने और उनकी प्रजातियों की पहचान अपने शिक्षकों और विषय विशेषज्ञों के माध्यम से की।

2989 plants of 102 species in 71 parks, maximum diversity in Maitri