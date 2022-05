satna: आधार फर्जीवाड़ा ऐसा कि अब एक व्यक्ति की दो पहचान

दो लोगों के एक आधार नंबर पर प्रशासन की लीपापोती शुरू

आधी अधूरी जांच में जारी कर दी आधिकारिक सफाई

सतना. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी किये जाने वाले यूनीक आधार कार्ड की सतना जिले में डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन जिला प्रशासन इस मामले की जांच में लीपापोती में जुट गया है। नागौद स्थित मध्यांचल बैंक में आधार कार्ड लिंक कराने पहुंची महिला के पास मौजूद कार्ड किसी और का पाया जाने के बाद भी इस मामले की गहन जांच किये बिना जिला प्रशासन ने अपनी आधिकारिक सफाई देते हुए यह बताया है कि आधार कार्ड यूनीक ही है और महिला का आधार कार्ड दूसरा है। लेकिन इस मामले में चुप्पी साध ली गई है कि जो फर्जी आधार कार्ड लेकर महिला बैंक पहुंची थी वह कैसे बना और कहां से बनाया गया? इस मामले में बैंक मैनेजर से भी आधिकारिक बयान नहीं लिये गये। सिर्फ संबंधित महिला से दूरभाष पर बात कर अपर कलेक्टर ने सफाई जारी कर दी ।

Aadhaar forgery is such that now one person has two identities