समय पर रिपोर्टिंग नहीं करने से बिगड़ी विद्यार्थियों की हालत

डब्ल्यूएचओ की टीम ने पाई लापरवाही





सतना. डब्ल्यूएचओ की टीम शनिवार सुबह टीकाकरण सत्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमदरा और खेरवासनी पहुँची। टीम ने पाया कि वैक्सीन लगने के बाद विद्यार्थियों की तबीयत बिगड़ने की जानकारी ना तो विकासखंड और ना ही जिला स्तर से साझा की गई थी । यदि समय रहते यह जानकारी साझा की जाती तो बच्चों की हालत नहीं बिगड़ती ।

After getting the vaccine, the health of the students deteriorated