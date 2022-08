सतना के लाल पद्मधर की शहादत को आज भी संजोकर रखता है इलाहाबाद

अगस्त क्रांति के महानायक रहे शहीद पद्मधर सिंह 12 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिरंगे के लिए बलिदान हो गए

सतना। 9 अगस्त 1942... जब महात्मा गांधी ने मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान से अंग्रेजों को तुरंत भारत छोड़ने को कहा और यहां से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे शक्तिशाली आंदोलन की शुरूआत हुई। तब गांधी ने भारत को 'करो या मरो' का नारा दिया था। पूरा देश इस नारे में झूम उठा था। देशभर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गए थे। जिसका जवाब अंग्रेजी हुकूमत भारी दमन से दे रही थी। हर दिन हजारों आंदोलनकारी अंग्रेजों की गोलियों का निशाना बन रहे थे। इस क्रांति की आंच इलाहाबाद तक पहुंची तो इसका मोर्चा सतना के लाल शहीद पद्मधर सिंह ने संभाला। पद्मधर की अगुवाई में इलाहाबाद विश्व विद्यालय के छात्रों ने तय किया कि जिला कचहरी में तिरंगा फहराया जाएगा। 12 अगस्त को सैकड़ों विद्यार्थी जिला कचहरी के लिए कूच किये। इसी दौरान बीच रास्ते में अंग्रेजी सैनिकों ने इन्हें रोक लिया। ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। सभी लेट गए लेकिन तिरंगा तो नहीं लेट सकता था। उसे पकड़े पद्मधर सिंह खड़े रहे और गोलियों का निशाना बन शहादत को प्राप्त हुए। सतना भले इनकी शहादत को वह मायने नहीं दे पाया लेकिन आज भी इलाहाबाद विश्व विद्यालय की छात्र परिषद उनकी शपथ लेती है। बिना उनकी शपथ के छात्र परिषद का गठन नहीं होता।

Allahabad still preserves the martyrdom of Lal Padmadhar of Satna