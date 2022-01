आज से सतना नहीं आएगी आनंद विहार-रीवा

स्टेशन यार्ड में एनआइ वर्क, यात्रियों को तीन दिन कैमा से पकडऩी होगी ट्रेन, कैमा में 5 मिनट का स्टॉपेज

सतना. रेलवे स्टेशन में यार्ड में बहुप्रतीक्षित नॉन इंटरलॉकिंग का काम मंगलवार से शुरू होकर 20 जनवरी तक चलेगा। एनआइ के चलते डाउन रीवा-आनंद विहार और अप आनंद विहार ट्रेन को कैमा सगमा कॉर्ड लाइन से डाइवर्ट किया गया है। बताया गया कि रेलवे के सिस्टम में दो दिन के लिए सतना स्टॉपेज हटाकर जैतवारा का बताया जा रहा है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि कैमा में अप-डाउन ट्रेन 5 मिनट के लिए खड़ी होगी। कैमा में दोनों ट्रेनों का ऑपरेशनल स्टॉपेज रखा गया है। रीवा से आनंद विहार जाने वाली 12427 ट्रेन शाम 5.40 बजे सतना आती है। 19 और 20 को यह ट्रेन सतना आने की बजाय कैमा से ही बाया सगमा मानिकपुर की तरफ चली जाएगी। इसी तरह आनंद विहार से रीवा आने वाली ट्रेन 12428 आज और कल सतना की बजाय कैमा होकर सीधे रीवा निकल जाएगी।

Anand Vihar-Rewa will not come to Satna from today