satna: और 5 मिनट में कमलनाथ ने विधायक सिद्धार्थ को बना दिया महापौर प्रत्याशी

बोले कमलनाथ- सिद्धार्थ तुम्हारे घर की कंडीशन मुझे पता है...

बंद कमरे में कमलनाथ ने बताई सर्वे रिपोर्ट



सतना। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सतना नगर निगम के महापौर प्रत्याशी का फैसला 5 मिनट की बैठक में ले लिया। बंद कमरे में हुई बैठक में कमलनाथ ने अपने सर्वे की रिपोर्ट सभी से साझा की और इसके अनुसार प्रत्याशी तय किये जाने के संकेत दे दिये। हालांकि इसके पहले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कमलनाथ के निवास पर पूरे प्रदेश भर के प्रभारियों की साझा बैठक की गई। इसके बाद नगर निगमवार वार अलग-अलग बैठक की जाकर प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम निर्णय लिया गया। सतना नगर निगम महापौर को लेकर आयोजित बैठक में जिले के प्रभारी तरुण भानोट, चयन समिति प्रभारी नीतिश पटेल, सह प्रभारी पद्मा शुक्ला, जिलाध्यक्ष दिलीप मिश्रा, शहर अध्यक्ष मकसूद अहमद, विधायक नीलांशु चतुर्वेदी, सिद्धार्थ कुशवाहा, कल्पना वर्मा मौजूद रहे।

... And in 5 minutes, Kamal Nath made MLA Siddhartha the mayor candidate