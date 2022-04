satna: इस साल जिले में बैंक दिल खोल कर बांटेंगे लोन

₹4204 करोड़ की वार्षिक साख योजना तैयार

कृषि पर निवेश को सर्वाधिक महत्व

सतना. जिले के बैंकिंग सेक्टर ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक साख योजना तैयार कर ली है। इसमें 4652.11 करोड़ रुपये का लोन वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। वार्षिक साख योजना में कृषि क्षेत्र में निवेश को सबसे ज्यादा तरजीह दी गई है। अकेले 50 फीसदी कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रावधान किया गया है। कृषि क्षेत्र में 2586.83 करोड़ रुपये के लोन वितरण का प्लान किया गया है।

Banks will distribute loans worth Rs 4204 crore in Satna this year