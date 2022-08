भारत पाक 1965 के युद्ध में महज 25 वर्ष की उम्र में शहीद हो गए थे त्योंधरी के लाल बंसराज सिंह

18 दिन बाद परिवार को मिली थी शहादत की सूचना, सतना के सिंधी कैम्प में रहता है परिवार

सतना। भारत-पाक 1965 के युद्ध में देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों में सतना के लाल भी शामिल थे। इनमें से एक प्रमुख नाम त्योंधरी निवासी शहीद बंसराज सिंह बघेल का है। शहीद की पत्नी अपने परिवार सहित सिंधी कैम्प िस्थत आर्मी क्वार्टर में रहती हैं। यह 1975 के आसपास तत्कालीन कलेक्टर द्वारा चार शहीदों को दो-दो कमरे का एलाॅट किया गया था। 1965 में शहीद हुए स्व. बंसराज सिंह बघेल के पोते आदर्श प्रताप सिंह ने पत्रिका को बताया कि वो मूलत: रामपुर बाघेलान के समीपी ग्राम त्योंधरी के रहने वाले हैं। दादा महज 25 वर्ष की आयु में शहीद हो गए थे। उस समय दादी की उम्र 22 वर्ष की थी। दादाजी की आर्मी में दो से ढाई साल की ही नौकरी थी। दादाजी की शहादत होने पर परिवार की जिम्मेदारी दादी पर आ गई थी।

Bansraj Singh was martyred at the age of 25 in the Indo-Pak war 1965