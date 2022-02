BJP MLA Narayan Tripathi के पत्र से बदली विंध्य की सियासी फिजा, Arjun singh के लिए कही यह बात...

मैहर विधायक त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर विंध्य के कद्दावर नेता स्व. अर्जुन सिंह की प्रतिमा का अनावरण कराने की मांग।

Published: February 04, 2022 04:27:12 am

सतना. अपनी मुखर बयानबाजी के लिए चर्चित मैहर के भाजपा विधायक नरायाण त्रिपाठी ने एक और लेटर बम छोड़ा है। उनके इस पत्र ने विंध्य की सियासत को नई हवा दे दी है। मुख्यमंत्री के नाम लिखे पत्र के वायरल होते ही लोग उनके दल-बदल की अटकलें लगाने लगे तो भाजपा और कांग्रेस में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। दरअसल, मैहर विधायक त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर विंध्य के कद्दावर नेता स्व. अर्जुन सिंह की प्रतिमा का अनावरण कराने की मांग।

BJP MLA Narayan Tripathi said this for Arjun Singh...