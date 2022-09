मध्यप्रदेश के 3191 नेटवर्क विहीन गांवों में बीएसएनएल देगा 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी

शैडो एरिया से बाहर आएंगे एमपी के सभी गांव

सतना से चित्रकूट तक नॉन स्टॉप और परसमनिया में भी मिलेगा नेटवर्क

Updated: September 20, 2022 11:07:02 am

सतना। मध्यप्रदेश वासियों के लिये अच्छी खबर है कि ऐसे गांव जो मोबाइल नेटवर्क विहीन हैं वहां जल्द ही बीएसएनएल 4जी कनेक्टिविटी देने जा रहा है। आत्म निर्भर भारत अभियान के मिशन 500 डेज के तहत मोबाइल नेटवर्क विहीन पाए गए मध्यप्रदेश के 3191 गांवों में तय समय सीमा में फोर जी मोबाइल सेवा शुरू की जाएगी। इसके बाद प्रदेश में एक भी शैडो एरिया नहीं रह जाएगा। इस योजना के तहत सतना जिले के 63 गांव शामिल किये गये हैं। जिसके बाद सतना से चित्रकूट तक निर्बाध मोबाइल सेवा उपलब्ध हो सकेगी।

BSNL to provide 4G connectivity in 3191 unnetworked villages of Madhya Pradesh