मध्य प्रदेशः बाल संप्रेषण गृह में अब बच्चों की होगी नियमित मानसिक जांच

हाई कोर्ट के मेमो के आधार पर संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं ने लिया निर्णय

सतना। बाल सम्प्रेषण गृह (child care home) में रहने वाले बालक बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही अब मानसिक परीक्षण भी नियमित तौर पर होगा। यह निर्णय राज्य स्तर पर आयोजित कान्फ्रेंस में स्वास्थ्य संचालनालय ने लिया है। इस वीसी में उप संचालक मानसिक स्वास्थ्य एनएचएम डॉ शरद तिवारी, उप संचालक शिशु स्वास्थ्य डॉ हिमानी यादव सहित सभी सीएमएचओ मौजूद रहे।

Children will now have regular mental check-up in Children's care Home