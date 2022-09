Chitrakoot: 12 साल बाद मंदाकिनी को मिला अमृत, होगी निर्मल

2010 में गंदे नालों को नदी में मिलने से रोकने का बना था पहली बार प्लान

चित्रकूट में 50 करोड़ लागत की 14 मीटर चौड़ी बनेगी सीसी रोड

सतना। गौरव दिवस पर मुख्यमंत्री की घोषणा के पालन की गति भले ही धीमी चल रही है लेकिन इस बार चित्रकूट के विकास की अवधारणा ठोस नजर आ रही है। 2010 में पहली बार मंदाकिनी नदी में मिलने वाले गंदे नाले व नालियों को रोकने का प्लान तैयार किया था। उसके बाद तमाम अस्थाई प्रयास किये गए। लेकिन अब जाकर 12 साल बाद अमृत 2.0 प्रोजेक्ट के तहत मंदाकिनी नदी में मिलने वाले नाले एवं नालियों के दूषित जल का उपचार संबंधी डीपीआर तैयार किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में दूषित जल को उपचारित कर फिर उपयोग में लाया जाएगा।

