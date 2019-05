अगर काले रंग का है घर का मेन गेट तो हो जाएं सावधान, ये 5 वास्तु टिप्स जरूर आएंगी काम

सतना। अक्सर हम आप अपने घर के आसपास या फिर स्वयं अपने घर में देखते है कि किसी के घर का मेन गेट काला, पीला, हरा, बैगनी, सफेद, नारंगी आदि रंगों के दिखाई देते है। किसी के गेट का कलर हम लुक वाई सही मानते है तो किसी का गेट खुद को ही नहीं जमता है। यहां तक की कई घरों में लगे गेटों के कलर तो ऐसे होते है जिसको हम देखते ही रहते है। मुहं से आवाज ही निकल आती है कि बाह क्या कलर है। वाकई किसी पैसे वाले ने बनवाया होगा। लेकिन इसके पीछे के कारण ज्यादातर लोग नहीं जानते है।

वास्तु विशेषज्ञ पं. मोहनलाल द्विवेदी बतातें है कि वास्तु शास्त्र में घर के अंदर या फिर बाहर की चीजों के बारे में एक दिशा निर्धारित की गई है। वास्तु शास्त्र के अंदर किस घर का दरवाजा किस दिखा की ओर होगा अथवा किसका क्या कलर होगा। हम जिस जगह घर का सामान रखते हैं, इसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। कुछ घरों में हमेशा किसी न किसी बात पर विवाद होता रहता है या उस घर में अक्सर लोग बीमार रहते हैं। इन सभी बातों का कारण वास्तु दोष भी हो सकते हैं।

इन पांच प्रकार से रखें ध्यान

1- ध्यान रखें घर का मुख्य गेट यानी की मेन गेट अन्य दरवाजों से कतई बड़ा नहीं होना चाहिए। मेन गेट अगर दूसरे दरवाजों से छोटा है तो पैसों से जुड़ी हुई परेशानियां आ सकती है। इसलिए किसी विशेषज्ञ से राय लेे।

2- ये बात बिल्कुल ध्यान रखें कि सूर्य उदय के समय घर की ज्यादातर खिड़कियां खुली रहे। क्योंकि जैसे ही सूर्योदय की पहली किरण आपके घर पर पड़ेगी, वैसे ही पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी। आपका दिन पूरा अच्छा रहेगा।

3- हो सके तो कोशिश करें कि घर का मुख्य दरवाजा काले रंग का कतई न हो। लेकिन अगर आप अच्छाई-बुराई नहीं सोचते तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भगवान भी कहते है कि जहां पाप-पुण्य की जानकारी नहीं है वहां कैसे पाप।

4- ध्यान रखें घर के दरवाजों के पीछे किसी भी तरह का हथियार या डंडा, धारदार औजार बिल्कुल न रखें। क्योंकि अगर घर के सामने ही ऐसे हथियार रहेंगे तो परिवार के सदस्यों के बीच विवाद की स्थितियां बनेगी। नकारात्मक ऊर्जा रहेगी।

5- जिस घर में आप रह रहे है तो ध्यान रखें किसी भी बेडरूम में वॉश बेसिन न हो। हालांकि ज्यादातर घरों में वॉश बेसिन नहीं होता है। सिर्फ बाथ रूप में ही लोग वॉश बेसिन लगवाते है। कहते है कि इससे लव लाइफ में परेशानी आ सकती है।