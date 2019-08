Crime News: अवैध संबंधों की आशंका को लेकर पति-पत्नी को उतारा मौत के घाट, सोते समय कुल्हाड़ी से किया एक दर्जन वार

सतना। मध्यप्रदेश के सतना जिला अंतर्गत मैहर थाना क्षेत्र में पति-पत्नी ( husband and wife ) की एक साथ हत्या ( murder ) का मामला सामने आया है। बताया गया कि गांव के ही आरोपी ने शुक्रवार की सुबह करीब 6 बजे सोते समय दोनों पर कुल्हाड़ी से हमला ( Ax attack ) कर दिया। वारदात के बाद पति की मौके पर मौत ( Husband died on the spot ) हो गई। वहीं पत्नी को आनन-फानन में मैहर सिविल अस्पताल ( Maihar Civil Hospital ) में भर्ती कराया गया है।

गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। लेकिन पत्नी की भी जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेने के बाद पीएम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। प्रथम द्रष्टा पुलिस अवैध संबंध की आशंका को लेकर वारदात होने की बात मान रही है।

ये है मामला

मैहर थाना प्रभारी देवेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि इटहरा गांव निवासी पति-पत्नी राम उजागर पटेल और फूल बाई पटेल अपने घर में सो रहे थे। तभी शुक्रवार की अल सुबह करीब ६ बजे गांव का ही प्रेमलाल पटेल उर्फ झल्लू कुल्हाड़ी लेकर मृतक के घर पर पहुंचा और सो रहे पति-पत्नी पर एक दर्जन वार किए। जब उसको लगा कि दोनों की मौत हो गई है तो वह मौके से फरार हो गया। शोर-शराबा सुनकर आसपास के ग्रामीण एकत्र होकर पुलिस को सूचना दी।

महिला ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया

जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक पति के शव को कब्जे में लेने के बाद गंभीर घायल महिला को सिविल अस्पताल भेज दिया। लेकिन चिकित्सकों ने महिला को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पर गंभीर घायल महिला ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। थाना पुलिस ने प्रेमलाल पटेल उर्फ झल्लू के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तारी के प्रयास शुरु कर दिए है।