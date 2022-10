Satna: गरीबी और कुपोषण से जूझते मझगवां की लाइफ लाइन बनेगा दौरी सागर बांध

227 करोड़ के दौरी सागर बांध निर्माण की सभी बाधाएं दूर

एसीएस जल संसाधन ने किया निर्माण स्थल का निरीक्षण

दो पहाड़ियों के बीच पयस्वनी नदी में बनेगा डैम

सतना. पुण्य सलिला पयस्वनी (मंदाकिनी) अब आस्था के साथ-साथ मझगवां क्षेत्र की जीवन रेखा भी बनने वाली है। इस नदी में 227 करोड़ की लागत से दौरी सागर बांध बनने वाला है। यह बांध गरीबी और कुपोषण से जूझ रहे मझगवां को इन कलंकों से मुक्ति भी दिलाएगा। इस बांध के बनने के बाद मझगवां तहसील के 7200 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। अभी तक मझगवां का इलाका सिंचाई सुविधा से वंचित होने के कारण कृषि के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है। लेकिन इस बांध से इस क्षेत्र के किसानों की किस्मत बदल जाएगी। न केवल कृषि उत्पादन बढ़ेगा बल्कि खेती का रकबे में भी इजाफा होगा। इसके साथ ही क्षेत्र का जल संकट भी दूर होगा। इस डैम के निर्माण का टेंडर हो गया है। इसको लेकर जल संसाधन विभाग के एसीएस एसएन मिश्रा ने डैम के निर्माण स्थल तक पहुंच कर मौका मुआयना किया साथ ही मौके को देख कर कहा कि जिस जगह पर यह डैम बनना है यह अपने आप में आदर्श स्थल है। इस दौरान कलेक्टर अनुराग वर्मा, एसडीएम पीएस त्रिपाठी सहित जल संसाधन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

Dauri Sagar Dam will become the lifeline of Majhgawan battling poverty and malnutrition