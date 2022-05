satna: सतना को स्मार्ट सिटी जरूर बना रहे लेकिन विजन स्मार्ट नहीं

शहर में हो रहे स्मार्ट सिटी के कामों पर सांसद ने कसा तंज

सतना. सांसद गणेश सिंह ने स्मार्ट सिटी के कामों की समीक्षा के दौरान तंज कसते हुए कहा कि सतना को स्मार्ट सिटी जरूर बना रहे हो, लेकिन आपका विजन स्मार्ट नहीं है। इतनी नामी गिरामी टाटा कन्सल्टेंसी एजेंसी सर्विस दे रही है लेकिन काम में स्मार्ट सिटी का टेस्ट ही नहीं है। स्मार्ट सिटी के काम स्मार्ट दिखने चाहिए। जो काम अभी डीपीआर स्टेज में है उनके काम ढंग के और व्यावहारिक बनाए। ताकि अच्छे लोग काम करने आएं और सिटी स्मार्ट दिखे।

