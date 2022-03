satna: चहेतों को लाभ दिलाने टेंडर के ठीक पहले डीएम नान ने गुपचुप बदल दी शर्तें

गेहूं खरीदी केन्द्रों में पहली बार सेवा प्रदाता के माध्यम से छन्ने लगाने का टेंडर विवादों में

टेंडर शर्तों के संशोधन का नहीं किया गया सार्वजनिक प्रकाशन

लगातार बदलती रही शर्तों के कारण जिला उपार्जन समिति भी सवालों में

सतना. इस बार उत्तर प्रदेश की तर्ज पर होने जा रही गेहूं खरीदी में पहली बार खरीदी केन्द्रों में उपज की छनाई और सफाई के लिये सेवा प्रदाता को जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके लिये शासन ने जिला स्तर पर टेंडर आमंत्रित किये थे। थर्ड पार्टी इस व्यवस्था के लिये सेवा प्रदाता चयनित करने भारी भरकम टेंडर शर्तें रखी गई थी। लेकिन चहेतों को लाभ पहुंचाने टेंडर के पहले गुपचुप तरीके से इन शर्तों में बदलाव कर दिया और इसका सार्वजनिक प्रकाशन भी नहीं किया गया। इस वजह से काफी संख्या में लोग टेंडर डालने से वंचित रह गये। इस खेल से नान के डीएम एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं।

satna: DM Nan secretly changed the conditions just before the tender to benefit the loved ones