शत्रु संपत्ति का होगा डिजिटलीकरण, रिमोट सेंसिंग से होगी ई-मैपिंग

सतना, भोपाल, डिंडौरी, जबलपुर, खंडवा, मंडला और सिवनी में होगी कार्यवाही

भारत सरकार की नई नीति के तहत होनी है कार्रवाई

सतना. भारत सरकार की अभिरक्षा में खाली पड़ी शत्रु संपत्तियों (enemy property) के दिन अब फिरने वाले हैं। सरकार अब इन संपत्तियों का क्रय विक्रय करने के दिशा में भी विचार कर रही है। इसको लेकर जितनी भी शत्रु संपत्तियां है उनकी खोज परख शुरू हो गई है। इस क्रम में ऐसी सभी संपत्तियों का सबसे पहले डिजिटलीकरण किया जाएगा। इसके लिये रिमोट सेंसिंग के जरिये इन जमीनों के ई-मैप (डिजिटल मैप) भी बनाए जाएंगे। इसके लिये जिलों से आवश्यक जानकारी तलब की गई है। सतना जिले की दो तहसीलों नागौद और रघुराजनगर में शत्रु संपत्तियां हैं।

Enemy property will be digitized, e-mapping will also happen