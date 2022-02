satna: केन्द्र सरकार की आत्म निर्भर भारत रोजगार योजना के नाम पर ठग बांट रहे फर्जी नौकरी

बेरोजगारी का आलम यह है कि अब केन्द्र सरकार की योजना के नाम पर ठगी का कारोबार शुरू हो गया है। मध्यप्रदेश के सतना और रीवा जिले में केन्द्र सरकार की आत्म निर्भर भारत रोजगार योजना के नाम पर ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं से ठगी की जा रही है। नौकरी देने के नाम पर हजारों रुपये की उनसे वसूली करने गिरोह सक्रिय है। केन्द्र की योजना के नाम पर गिरोह बेरोजगार युवाओं से सुपरवाइजर, महिला स्वास्थ्य मित्र सहित अन्य पदों के नाम पर नौकरी के लिये फर्जी फार्म भरवा कर हजारों रुपये वसूल रहा है।

सतना. कोरोना महामारी शुरू होने के बाद देश में लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं। ऐसे में केन्द्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना प्रारंभ की है। नौकरी के संकट को देखते हुए लागू की गई इस योजना के तहत कर्मचारियों और नियोक्ताओं को कई तरह की सहूलियतें दी गई है। लेकिन इस योजना की आड़ में जिले में ठगी करने वालों का गिरोह सक्रिय हो गया है। यह गिरोह ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच कर लोगों को इस योजना का नाम लेकर सुपरवाइजर और महिला स्वास्थ्य मित्र के नाम पर नौकरी का ऑफर दे रहा है। नौकरी के एवज में वह संबंधितों से 11 हजार रुपये तक वसूल रहा है। सरकारी योजना के नाम पर चल रहे इस फर्जीवाड़े में पैसा दे चुके युवा बेरोजगारों से आगे अन्य लोगों का चयन करने कहा जाता है। ऐसा मामला बिरसिंहपुर तहसील के ग्राम नगवर में सामने आया है।

