सतना सहित मध्यप्रदेश के 38 जिलों में घट गये जंगल, वनाच्छादन में आई कमी

प्रदेश के सिर्फ 12 जिलों में दर्ज की गई बढ़ोत्तरी

आईएसएफआर की रिपोर्ट से हुआ खुलासा, जारी की गई जिलेवार रिपोर्ट

वड़वानी जिले में सबसे ज्यादा नुकसान तो भिण्ड में सबसे ज्यादा वनाच्छादन बढ़ा

सतना जिले में मध्यम सघन वन का क्षेत्रफल 5.51 वर्ग किमी घटा

Updated: March 16, 2022 10:36:31 am

सतना. पेड़ों और वनों को लेकर मध्यप्रदेश के लिए बुरी खबर सामने आई है। आईएसएफआर (इंडिया स्टेट ऑफ फारेस्ट रिपोर्ट 2021) की रिपोर्ट के अनुसार सतना सहित मध्यप्रदेश के 38 जिलों में जंगल घट रहे हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से मध्यप्रदेश की जिलेवार जारी की गई द्विवार्षिक रिपोर्ट में वन विभाग की लापरवाहियों का चिट्ठा खुल गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि मध्यम सघन वन के क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा कमी आई है जो इशारा कर रही है कि इन जंगलों में पेड़ पौधे कट रहे हैं। उधर प्रदेश स्तर पर देखें तो भिण्ड जिले में वनाच्छादन सबसे ज्यादा बढ़ा है तो बड़वानी में सबसे ज्यादा नुकसान जंगलों को हुआ है। विन्ध्य में रीवा, सीधी जिले में वनाच्छादन बढ़ा है तो सिंगरौली में जंगलों को भारी नुकसान पहुंचा है।

Forests decreased in 38 districts of Madhya Pradesh including Satna, decrease in forest cover